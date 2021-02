Enfermeira é flagrada sem máscara no Hospital Municipal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um enfermeira foi flagrada realizando o atendimento de pacientes no Hospital Municipal de Americana sem o uso de máscara de proteção. O flagrante foi feito na noite desta sexta-feira(12), por um leitor do Portal de Americana.

De acordo com o rapaz, que pediu para não ser identificado, a funcionária do hospital fez todo o atendimento dele e de outros pacientes sem a proteção. Ela atuava no plantão do novo pronto-socorro Heloísa Tebaldi.

Procurada através da assessoria de imprensa da prefeitura, a Secretaria de Saúde informou que a não utilização de máscara está completamente fora do protocolo necessário para o atendimento. Ainda de acordo com a nota enviada ao Portal, o hospital irá apurar o ocorrido.

Desde 4 de maio de 2020, um decreto estadual tornou obrigatório o uso obrigatório de máscaras de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, incluindo os bens de uso comum da população, no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, em repartições públicas estaduais, pela população, por agentes públicos, prestadores de serviço e particulares.

Usa resolução complementar fixa ao Código Sanitário multas nos valores de R$ 524,59 para pessoas físicas para quem usar máscara e de R$ 5.025,02 para estabelecimentos. No caso de estabelecimentos a multa é multiplicada vezes o número de pessoas sem a devida proteção.

Até a publicação a secretaria não tinha identificado se a funcionária era lotada na prefeitura ou fazia parte do quadro da empresa terceirizada. A prefeitura também não informou se a Vigilância Sanitária de Americana deve autuar a profissional.

