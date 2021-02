Caminhoneiro morto na SP-304 tinha 33 anos e morava em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi identificado no final da tarde deste sábado(13), o caminhoneiro morto em um acidente no km 129 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Juscivan França, de 33 anos morreu na hora.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia pela rodovia, quando no trecho do km 129, por causas desconhecidas, perdeu o controle do veículo e capotou na via.

Com a força do impacto o condutor arremessado vindo a ficar sob o veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e a morte foi constatada ainda no local. O caminhão possui placa da cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

Juscivan é natural de Barro, no Ceará. De acordo com informações apuradas pelo Portal de Americana, ele trabalhava com entrega de laticínios na região.