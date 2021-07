Engavetamento trava trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um engavetamento na tarde desta quarta-feira(14), na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana, travou o trânsito na via na altura do quilômetro 128.

De acordo com informações iniciadas, quatro veículos estão envolvidos no acidente que teria sido causado por conta de um carro parado devido a uma obra próxima ao acesso para a Avenida Cillos, no sentido Piracicaba.

Informações fornecidas ao Portal, dão conta de que quatro pessoas se feriram no acidente, duas mulheres de 59 e 62 anos, um homem de 42 e uma criança de 10 anos. As vítimas com ferimentos foram socorridas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.