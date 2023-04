PM prende motorista com caminhão-tanque roubado carregado com combustível

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira(24), por volta das 17h30min, uma equipe de Força Tática em patrulhamento recebeu informações via Copom de que um caminhão tanque carregado com combustível havia sido roubado na Rodovia Professor Zeferino Vaz – SP 332, em Cosmópolis, e estaria seguindo em direção a Americana, pela Rodovia SP 133.

A equipe intensificou o patrulhamento na área e avistou o veículo roubado na Rodovia SP 304, seguindo em direção a Santa Barbara d’Oeste. O motorista, identificado como E. P. N., de 41 anos, foi preso juntamente com um aparelho inibidor de sinal.

