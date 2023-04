Chico Sardelli anuncia dois novos reservatórios de água para Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta terça-feira (25), que Americana vai ganhar dois novos reservatórios, que serão construídos nos bairros São Vito (CR-01) e Parque Gramado (CR-16). O edital de abertura de licitação será publicado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (26). O investimento estimado é de R$10.339.422,62, provenientes de recursos próprios da autarquia.

“Mais conquistas para a população de Americana, investimentos extremamente necessários para assegurar o abastecimento da cidade e garantir água na torneira da população. As obras não param e vamos continuar trabalhando para promover a qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico Sardelli.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Os novos reservatórios seguem o padrão dos outros três que já estão em fase final de construção nos bairros Vila Santa Catarina, Cidade Jardim e Jardim Ipiranga, que são metálicos vitrificados com teto autoportante geodésico. Cada um deles também terá a capacidade de reservação de 2,1 milhões de litros de água. O prazo de execução das obras será de 12 meses após a assinatura do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório.

“Importante o trabalho que o prefeito Chico Sardelli está fazendo, que é promover o crescimento do sistema de reservação para que a cidade possa ficar de forma muito mais tranquila e segura quanto ao abastecimento do município como um todo”, disse o superintendente do DAE de Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O vice-prefeito Odir Demarchi também ressaltou a importância das obras. “Anunciar mais dois reservatórios para Americana é uma grande alegria, resultado de um trabalho diário para que a falta de água seja página virada em nossa cidade”, afirmou.

O Centro de Reservação do São Vito, que fica na Rua São Miguel, já possui uma capacidade de armazenamento de 1,6 milhões de litros de água para atendimento de cerca de 20 mil habitantes dos bairros São Vito, Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere, Santa Sofia, entre outros. Agora, será totalmente revitalizado e ampliado com o novo reservatório em mais 2,1 milhões de litros, totalizando 3,7 milhões de litros de água reservada para essa região.

Já no Parque Gramado, será construído um novo Centro de Reservação em área localizada entre a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro e o Cemitério. O novo reservatório com capacidade de 2,1 milhões de litros de água vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas dos bairros: Parque Gramado, São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade, Jardim da Balsa, entre outros. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo reservatório existente no São Roque.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)