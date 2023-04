Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara estreia nesta terça-feira e segue até Domingo de Páscoa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O mais consolidado espetáculo teatral a céu aberto da Região Metropolitana de Campinas (RMC), o Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, terá a estreia da sua 24ª edição nesta terça-feira (4/4), de volta ao Complexo Usina Santa Bárbara. As apresentações seguem até o Domingo de Páscoa (9/4), sempre às 20 horas, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingressos. A Sexta-Feira Santa é o dia mais aguardado pelo público.

A recomendação para o público é que chegue antes para reservar um bom lugar nas arquibancadas. Os portões de acesso à arquibancada são abertos todos os dias às 19 horas. Em caso de chuvas durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, produção e público e conduzirá os presentes em segurança.



O evento conta com bombeiros e equipe à disposição para eventuais necessidades e saídas de emergência, além de ambulatório móvel, sanitários, policiamento, arquibancada e praça de alimentação. Os banheiros de alvenaria também possuem acessibilidade.

Com maior palco já montado no Complexo, o público acompanhará as cenas em três níveis de altura, sendo que o piso mais alto está a seis metros do solo. São mais de 600 metros quadrados de piso acessados por 10 escadas que oportunizarão o trânsito do elenco durante as 25 cenas da encenação.

A estrutura possui também com um “background” de 68 metros de comprimento por 8,5 metros de altura revestido cenograficamente por Junior José Soares de Souza Silva e equipe, com foco no reaproveitamento de materiais, reutilizando madeira de compensação de um outro evento, restos de isopor e de tecido e outros materiais recicláveis.

O prefeito Rafael Piovezan enfatizou que esta edição é extremamente importante e marca a retomada do Via Crucis no Complexo Usina Santa Bárbara – local que receberá uma série de melhorias para a realização de eventos. “Todos os barbarenses e os moradores de toda a região estão convidados para assistir essa história tão bonita daquele que se sacrificou para que tivéssemos a oportunidade de viver”, convidou. “A expectativa é que recebamos diversos turistas em nossa cidade na época da Páscoa em busca de prestigiar esse grandioso que compõe o calendário de eventos do Estado de São Paulo”, complementou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Dramaturgia

A perspectiva da montagem deste ano trará a figura de Deus trino: Pai, Filho e Espírito Santo, levando a mensagem de “não apagar a luz espiritual em nós na busca do eterno amor”, que será narrada e protagonizada pela atriz profissional, Brunna Oliveira. A personagem “Espírito Santo” é inédita no texto do Espetáculo Via Crucis, tendo como base os evangelistas da Bíblia e escrito pelo dramaturgo, Denis Espanhol.

Sessões para comunidade surda

Uma equipe de tradução em libras atenderá a comunidade surda em duas sessões da montagem, em espaço reservado, nos dias 6 e 8 de abril, quinta-feira e sábado, sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Espaço reservado

Este mesmo local atenderá também pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, gestantes e lactantes. Para melhor atendimento, as entradas do recinto contarão com funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para orientações a esses públicos.

Transporte Adaptado

O Transporte Adaptado Porta-a-Porta funciona normalmente mediante agendamento prévio no dia anterior da sessão escolhida pela Diretoria de Transporte Municipal pelo telefone 3455.1000. Este agendamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Estacionamentos

O estacionamento será acessível em todos os dias do Espetáculo, de 4 a 9 de abril. Pessoas com credencial de idoso e de pessoas com deficiência poderão estacionar dentro do Complexo, com acesso via SP-135 – Rodovia Margarida da Graça Martins, aos fundos do recinto das apresentações, e seguindo para a cidade cenográfica pelo piso intertravado.

Aos demais, não haverá estacionamento pago nesta edição. Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins. O local está sinalizado para melhor compreensão.

A 24ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

