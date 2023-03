Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar na região; veja onde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os céus da região serão marcados pela fumaça dos aviões da Força Aérea Brasileira, em mais uma demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Duas cidades na região de Campinas foram confirmadas na agenda do Esquadrão.

O primeiro evento acontece no dia 8 de abril, às 16h30, em Mogi Guaçu, em local ainda não confirmado. No dia seguinte, 9 de abril, a apresentação acontece em Artur Nogueira, no Balneário Municipal Guilherme Carlini, a partir das 16h.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



A entrada, em ambos os eventos, é gratuita. Os portões serão abertos uma hora antes do início da apresentação.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)