Estado autoriza inclusão de viadutos sobre Anhanguera em cronograma de obras da Autoban

O secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, confirmou nesta segunda-feira (24) ao prefeito Chico Sardelli a autorização para que a construção de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), ligando a região da Praia dos Namorados e o Iate Clube de Campinas aos bairros da outra margem da via, seja incluída no rol de obras e melhorias que serão executadas pela Autoban na nova concessão da via.

As obras são necessárias para atender a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de 2017 da Prefeitura de Americana com o Ministério Público, com objetivo de melhorar o tráfego de veículos na região. O acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino Faraoni e Thomaz Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertoni, diminuindo o fluxo de veículos na rodovia. As transposições têm um custo estimado na casa dos R$ 50 milhões.

A autorização foi informada por Octaviano durante reunião realizada na sede da secretaria, em São Paulo, com a participação do deputado federal Vanderlei Macris, que intermediou o tema junto ao governador Rodrigo Garcia. O secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin, e técnicos da pasta estadual também participaram da reunião.

“A construção desses viadutos é uma grande conquista para o desenvolvimento de Americana. São obras esperadas e necessárias há muitos anos. A ausência dessas transposições tem dificultado o crescimento da cidade na região do pós-Anhanguera, mas esperamos que, agora, com essa autorização, os trâmites avancem e essa região possa voltar a receber investimentos importantes para a cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Após o encontro, a autorização foi formalizada por meio de ofício encaminhado à Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), que irá comunicar a Autoban da autorização para prosseguimento dos estudos que instruirão os respectivos pedidos de inclusão das obras na concessão.

Em seguida, a Autoban irá analisar os projetos já elaborados para promover eventuais ajustes e atualizações. A autorização de Octaviano, confirmada nesta segunda-feira, permitirá que a concessionária elabore o orçamento das obras e apresente em conjunto com a Administração Municipal o cronograma de execução.

“Desde o início participamos desta luta, intermediando reuniões entre a Administração Municipal e o Estado. Hoje, a autorização da Secretaria de Logística para a inclusão das obras pela Autoban representa grande avanço em infraestrutura viária para nossa cidade e melhoria para a população”, afirmou o deputado Vanderlei Macris.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, as transposições ajudarão a resolver problemas antigos.

“As tratativas vêm acontecendo há bastante tempo com um grande trabalho do prefeito Chico e do deputado Macris, que levaram esta questão ao governador. Além de um investimento muito grande é uma conquista que resolverá a mobilidade urbana daquela região, além de possibilitar ao pós-Anhanguera a volta dos investimentos da iniciativa privada que estavam travados”, disse Guidolin.