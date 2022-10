Prefeitura começa a remodelação viária na região do portal de entrada de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de remodelação viária na entrada de Americana começaram nesta segunda-feira (24). A Prefeitura está investindo nas melhorias, que vão proporcionar mais segurança e agilidade no trânsito, além de promover o desenvolvimento da região.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância dessas obras para o município. “Nosso objetivo é melhorar o trânsito na entrada da cidade e isso começa a se tornar realidade agora com o início efetivo das obras no local. O tráfego nesse ponto é bastante complicado nos horários de pico e essa remodelação vai resolver os problemas, alterando o acesso às três pistas e facilitando a vida dos motoristas”, afirmou. “Essa obra atende a uma demanda antiga e faz parte de uma série de obras que estamos realizando para melhorar a mobilidade da nossa cidade. Estamos agindo no presente com olhos no futuro e na qualidade de vida da população”, completou Chico.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves, já tiveram início os serviços de infraestrutura necessários para executar a abertura de uma nova passagem, interligando a rua Santa Cláudia com a Basílio Piloto. “Essa é uma obra importante e que começa a mudar a cara da entrada da nossa cidade. As intervenções serão feitas de maneira planejada para que o impacto no trânsito seja o mínimo possível, garantindo a fluidez do tráfego no local”, comentou.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

O prazo previsto de conclusão da obra é de seis meses. Serão investidos R$4.114.565,86 provenientes de crédito do Desenvolve-SP.