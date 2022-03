Estudante de jornalismo da PUC Campinas morre após acidente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A estudante de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), de Campinas, Mariana Galastri Prado Telles, de 18 anos, morreu em um acidente, na noite de domingo (13), na região de Brotas.

Mariana e o irmão passaram o fim de semana na região e voltavam para Campinas quando o acidente aconteceu. As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com a funerária Amparo, o corpo da jovem que era filha do ex-prefeito da cidade de Dois Córregos, Francisco Augusto Prado Telles Júnior foi enterrado no cemitério da cidade.