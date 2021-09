Evento para noivos e debutantes vai sortear R$2 mil em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Workshop de Noivas e Debutantes acontece no dia 28 de setembro, às 19h, no salão Monsurê Fest, em Santa Bárbara d’Oeste e vai reunir fornecedores de todas as áreas de eventos.

Em sua sexta edição, o tradicional evento vai sortear R$ 2 mil para serem gastos com um ou mais dos 20 fornecedores que estarão presentes na mostra.

Entre os expositores estão fornecedores como cerimonialista, celebrante, decoração, fotografia, buffet, doces finos, cabine fotográfica, DJ, salão, salão de beleza, estética, forminhas para doces, segurança, bartender, aliança e banda.

Para participar da feira e concorrer ao sorteio é preciso se cadastrar através do Whatsapp (19) 989605708 (clique aqui) ou pelo e-mail luisfurlanhenrique@gmail.com.

Serviço:

6ºWorkshop de Noivas e Debutantes

Dia 28 de setembro, das 19h às 23h

Monsurê Fest – Est. do Barreirinho, 2380, Jd. Santa Alice, SBO.