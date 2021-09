Parque D. Pedro Shopping traz a Campinas exposição Tarsila Para Crianças

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A exposição Tarsila para Crianças chega, de forma inédita em Campinas, no próximo dia 10 de setembro, no Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae. Com a curadoria de Tarsila do Amaral, sobrinha-neta da artista, Karina Israel e Patricia Engel Secco, e após várias temporadas de sucesso de público e crítica pelo Brasil, a mostra pode ser visitada até 24 de outubro na Entrada das Árvores. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla .

“Tarsila para Crianças é uma exposição bastante colorida e interativa, onde os visitantes podem vivenciar o mundo da pintora unindo aprendizado e divertimento. Estamos honrados em poder proporcionar essa experiência para Campinas e região. É, sem dúvida, um evento que agrada a família toda”, afirma Marcelo Zaffalon, superintendente do Parque D. Pedro Shopping.

A exposição retrata, por meio de um circuito de experiências imersivas, o imaginário de seres, cores e formas da pintora modernista. “O percurso foi especialmente desenhado para levar crianças e jovens a conhecer, de maneira inédita e muito divertida, a pintora mais importante do Brasil, Tarsila do Amaral”, explica Karina Israel.

Na exposição, é possível passear por cenários oníricos de grande beleza e até mesmo interagir com as criações de Tarsila, que apresentam e transmitem o significado de suas obras sob a ótica do universo infantil, a partir de sentidos e sensações. Crianças e adultos podem realizar uma viagem entre diferentes dimensões do universo da pintora mais conhecida do Brasil.

“Tarsila do Amaral criou um mundo único, onírico, incontestavelmente belo e que conversa maravilhosamente bem com o universo infantil”, afirma Tarsilinha. “Fico emocionada ao ver crianças brincando e interagindo com os cenários pintados com as cores caipiras, azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo e verde cantante, marca registrada da obra de Tarsila”, complementa Patricia Engel Secco.

A visitação é feita por grupos que entram no espaço a cada 30 minutos e podem circular livremente pelas estações durante este período. O uso de máscara facial é obrigatório. Ao passar por cada estação que possui toque, o visitante é orientado a higienizar as mãos com álcool em gel, disponibilizado no espaço. “A experiência segue todos os protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes, como já é feito no shopping”, completa Zaffalon.

O ambiente é dividido em sete estações temáticas, com onze intervenções que exaltam a criatividade e o olhar de Tarsila do Amaral.

Serviço:

Exposição Tarsila para Crianças no Parque D. Pedro Shopping

Local: Entrada das Árvores (Próximo à Praça BeGreen)

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra

Quando: De 10 de setembro a 24 de outubro

Ingressos: R$ 45,00 e R$ 22,50 (meia-entrada)



Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 20h30h; domingos e feriados, das 11h às 18h30h.

Mais informações: Parque D Pedro

*Crianças abaixo de 12 anos entram somente com acompanhante

**Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam