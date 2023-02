FAM confirma a abertura de 40 turmas para o 1º semestre de 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM-Faculdade de Americana ainda está com o período de vestibular aberto para os candidatos que desejam iniciar um curso na Instituição ainda neste primeiro semestre. Uma boa notícia para quem ainda está na dúvida em cursar a área desejada é a confirmação, já com os resultados desta edição do Vestibular 2023, da abertura de 40 novas turmas nos mais diversos cursos oferecidos na Faculdade.

Sendo assim, a Faculdade de Americana é a principal Instituição de Ensino Superior em número de cursos de Americana e região, oferecendo diversas possibilidades para estudantes que desejam ingressar no ensino superior ou técnico, que não precisam se deslocar para cidades distantes para estudar o curso que deseja.

Conheça todos as turmas abertas: Administração, Direito, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social Publicidade e Propaganda, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Produção, Elétrica, Mecânica, Química, Farmácia, Fisioterapia, Letras Português e Inglês, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, os tecnólogos em Marketing, Gestão Financeira, Logística, Recursos Humanos, Design Gráfico, Estética e Cosmética, além dos cursos técnicos. A Faculdade oferece ainda alguns cursos na modalidade à distância.

As aulas para as turmas de calouros têm início nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado do Vestibular 2023 até aqui com os candidatos das provas iniciando a vida na FAM nos cursos escolhidos, isso mostra o trabalho sério realizado por toda a equipe da Faculdade de Americana”, afirmou o diretor geral FAM, Gustavo Azzolini.

As inscrições para o vestibular FAM se estenderão até o final de fevereiro. Mais informações, acesse: fam.br