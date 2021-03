FAM oferece bolsa de até 100% com nota do ENEM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Faculdade de Americana é o lugar certo para quem busca entrar no Ensino Superior através da nota conquistada no Exame Nacional do Ensino Médio. Com a sua nota do ENEM você pode estudar com grandes descontos e escolher entre mais de 25 opções de curso com turmas já abertas na FAM. Os resultados do ENEM foram divulgados ontem, dia 29 de março, pelo INEP. Para mais informações acesse: fam.br

Os candidatos que realizaram o ENEM nos últimos dez anos também podem cursar a faculdade na FAM. Estes descontos através da nota do ENEM não são válidos para os cursos de Letras, Técnicos e FAM EAD.

“Esta é mais uma oportunidade para quem já busca um espaço no mercado de trabalho. A nota do ENEM é um facilitador para aquele candidato que deseja estudar na FAM com toda a estrutura e qualidade de ensino que a Instituição oferece. Neste ano de tantas dificuldades, A FAM mais uma vez faz a sua parte ajudando todos aqueles que sonham em cursar uma faculdade”, comentou o gerente de marketing e comercial FAM, Eryvelton Baldin.

Conheça os valores de descontos de acordo com a sua pontuação:

Até 500 pontos – 15% de desconto

De 501 a 600 – 30% de desconto

De 601 a 700 – 40% de desconto

De 701 a 800 – 50% de desconto

Acima de 800 pontos – 100% de desconto