Tivoli Shopping lança plataforma digital de vendas em parceria com a Delivery Center

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping e a AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, acabam de anunciar o lançamento de sua plataforma digital de vendas, que será implementada em parceria com a Delivery Center, com a melhor tecnologia em soluções omnichannel, que integra lojas físicas, marketplaces e uma ampla gama de parceiros com shoppings centers.

A plataforma chega com o objetivo de trazer para o ambiente digital o mix de produtos de seus 143 lojistas, combinado à agilidade e à experiência logística do parceiro no varejo eletrônico, o que resultará em novas oportunidades de negócios para lojistas e conveniência para os clientes. O formato vai muito além de um ambiente em um único marketplace, pois dará a possibilidade aos lojistas de estarem integrados aos principais players do comércio eletrônico, como: B2W, Mercado Livre, Rappi, iFood, Uber Eats, Banco Inter, Google entre outros canais conectados no ecossistema da Delivery Center.

“As transformações no comportamento de consumo demandam cada vez mais uma estratégia com atuação omnichannel, especialmente neste cenário em que o setor varejista começa a retomar o crescimento nas vendas, após período de forte crise. Acreditamos e apostamos na conexão do físico com o digital, e algumas análises dessa integração sinalizam que a venda virtual representa entre 10% a 20% do que se vende em uma loja física; com isso, buscamos uma plataforma na qual nossos lojistas poderão impulsionar suas vendas e estabelecer uma nova experiência de relacionamento com os consumidores”, afirma Christian Magalhães, Head de Marketing Corporativo da AD Shopping.

Com uma rede de shoppings que compreende 40 empreendimentos administrados em todo o território nacional, a AD Shopping aposta na aderência de pequenos e médios lojistas, e também no ingresso de grandes redes, como as que estão presentes no Tivoli Shopping, que podem se beneficiar da estratégia logística que compreende a parceria.

O empreendimento vai contar com um centro de logística da Delivery Center, que será o responsável pela gestão e distribuição dos produtos. A previsão de implantação no Tivoli Shopping é até o final do primeiro semestre.

“Temos como missão transformar o varejo por meio do nosso ecossistema e essa parceria chega para reforçar nosso objetivo e expandir nosso negócio no país. A partir de agora, os lojistas terão mais de 15 canais digitais diferentes para poderem vender online, proporcionando maiores ganhos e liberdade de escolha. Entendemos que o varejo precisa de soluções que auxiliem os lojistas na conexão com múltiplos canais de vendas e camada logística, e é isso que queremos oferecer”, afirma o co-fundador e CEO do Delivery Center, Saulo Brazil.

A expectativa da AD Shopping é de conectar em sua plataforma, ainda no primeiro ano, mais de 30% de lojistas dos 40 empreendimentos do seu portfólio, de forma a reunir um conjunto de produtos e serviços variados no ambiente digital. Os próximos passos são expandir o modelo para outros empreendimentos do portfólio da administradora.