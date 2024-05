FAM reabre Coworking no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em um novo espaço, a Faculdade de Americana, em parceria com o Tivoli Shopping, reabre o Coworking FAM, que está totalmente remodelado e ainda mais direcionado para quem precisa de um espaço para realizar suas atividades profissionais presenciais ou on-line. Inaugurado em maio de 2022, o local, anteriormente situado próximo ao Coco Bambu do Tivoli Shopping, agora está instalado ao lado da Centauro.

O Coworking FAM é um espaço totalmente gratuito, alinhado com as necessidades de flexibilidade do mundo contemporâneo, oferecendo conveniência com estrutura de mesas para reunião, tomadas para recarregar celulares, além de um espaço seguro para os profissionais.

O Coworking funciona de acordo com os horários do shopping, com flexibilidade de horários, permitindo que os coworkers escolham os períodos mais adequados para suas atividades profissionais. Importante ressaltar que, por estar localizado na parte interna do shopping, o usuário pode utilizar toda a estrutura de lojas e restaurantes do empreendimento.

“Desde o início desta ideia, buscamos oferecer mais uma facilidade para os profissionais liberais que estão em suas atividades e muitas vezes não têm um espaço dedicado para trabalhar com tranquilidade. Muitas vezes, no próprio shopping, ocorrem entrevistas de emprego, ou seja, o Coworking FAM é mais um espaço da Faculdade de Americana que presta serviço para a população”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

A coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, também comentou sobre a reabertura: “O Tivoli Shopping sempre se preocupa em proporcionar experiências confortáveis aos clientes, lojistas e prestadores de serviço. Ficamos felizes com a reabertura do espaço Coworking, em parceria com a FAM”.