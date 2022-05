FAM recebe I Fórum de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM – Faculdade de Americana recebeu na noite desta segunda-feira, dia 16 de maio, a abertura do I Fórum de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes de Americana.

O evento faz parte da Campanha Nacional “Faça Bonito – proteja nossas crianças e adolescentes”, que lembra no dia 18 deste mês, o dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual.

Participaram da ação: o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA; Conselho Tutelar; Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Educação; Diretoria de Ensino, Guarda Municipal de Americana – GAMA – e FAM – Faculdade de Americana.

As ações têm como objetivo mobilizar a sociedade e reforçar as informações e orientações para a população, visando intensificar os cuidados necessários para combater os abusos praticados contra as crianças e adolescentes.

Nos últimos três meses, a Faculdade de Americana também colaborou na organização do Fórum e, neste mês, realizou diversas oficinas nas escolas públicas da cidade trabalhando a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. No total, cerca de 30 alunos da Instituição participaram das ações e organização das oficinas de prevenção.

“Essa mobilização dos alunos é importante para a formação porque serão futuros profissionais e vão se deparar com a realidade, além disso, a gente garante uma formação humanizada e sensibilizada quanto a infância e juventude”, disse a coordenadora do curso de psicologia da FAM, Cristiane Maria Correia.

“Tudo aquilo que nós pudermos fazer como parceiros da sociedade civil principalmente num tema como esse, estamos à disposição da forma mais carinhosa possível”, disse o prefeito municipal, Chico Sardelli.

“Este fórum buscou unir a rede de proteção para cuidar de um tema importante como esse. Em pouco tempo de trabalho com este tema nas escolas, muitos casos já apareceram pra gente que muitas vezes estão velados na sociedade”, comentou Osmar Périco, coordenador do conselho tutelar de Americana.

Périco comentou ainda que foi solicitado ao prefeito Chico Sardelli um projeto de lei em que torna permanente o Comitê Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual.

A abertura contou com a palestra sobre a atuação do poder judiciário no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes com Dr. Wendel Lopes Barbosa de Sousa, juíz de direito da Vara da Infância e Juventude de Americana.

O evento será encerrado na próxima quarta-feira, dia 18, com a participação de crianças e adolescentes em um encerramento cultural do fórum.