Família busca por Idoso desaparecido em Americana

O idoso Vicente Souza, 74 anos, encontra-se desaparecido desde ontem (26) na cidade de Americana.

Segundo relatos da família, ele foi visto pela última vez por volta das 17h no Centro da cidade. No momento do desaparecimento, Vicente estava vestindo uma camisa xadrez nas cores azul e vermelha, acompanhada de uma calça jeans.

A família solicita a colaboração da comunidade para localizar o paradeiro do idoso. Caso alguém tenha informações sobre sua possível localização, pede-se entrar em contato pelos números de telefone (19) 99233-4786 ou (19) 99342-4015.