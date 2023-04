Festa com foodtrucks marca 55 anos da APAE Americana neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A celebração do aniversário de 55 anos da APAE (Associação de Pais e Amigos) de Americana ocorrerá neste sábado (29), a partir das 17h, por meio de um evento que contará com foodtrucks. A festa será aberta à população.

O evento gratuito ocorrerá na sede da associação, e os visitantes poderão encontrar diversas opções de comidas e bebidas em barracas de massas, pastéis, crepes, lanches, batatas fritas, polenta, espetinhos, porções de calabresa, doces, iguarias de milho e muito mais.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo