Festa do Peão de Piracicaba é confirmada para o mês de agosto

A população de Piracicaba e região, vai poder assistir os principais shows nacionais, além da montaria em touros e cavalos em um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo. A 27ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba está confirmada para acontecer entre os dias 05 e 13 de agosto na Unileste. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

Durante cinco dias, 12 artistas estarão se apresentando no palco principal. No primeiro dia, 05 de agosto, quem abre a festa é o Embaixador, Gusttavo Lima. Na mesma noite, também tem as apresentações de Bruno & Dener e DJ Dendelzinho. No dia seguinte, 06 de agosto, Os Barões da Pisadinha, Gustavo Mioto e Douglas & Vinícius comandam a festa.

Na segunda semana, no dia 11, João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon trazem o ritmo nordestino do “pizero” para o palco. Dia 12, é a vez de Henrique & Juliano cantarem seus maiores sucessos. E, no dia 13, Jorge & Mateus e Dennis DJ se apresentam encerrando a 27ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba com chave de ouro.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. Nesta modalidade, cada grupo é formado por três participantes. A equipe precisa separar os bois que estão identificados com um número, e vence quem guardar os animais no cercado em menos tempo. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

SHOWS

05/08 – Gusttavo Lima, Bruno & Dener e DJ Dendelzinho

06/08 – Os Barões da Pisadinha, Gustavo Mioto e Douglas & Vinícius

11/08 – João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon

12/08 – Henrique & Juliano

13/08 – Jorge & Mateus e Dennis DJ

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 05 a 13 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506