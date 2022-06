Diretores do Seara processam Dra. Adriana e o vereador Dr. Daniel

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os diretores do Hospital Seara de Americana, Fabio Rodrigues Thuler, José Getúlio Thuler e sua esposa Valquiria Thuler, processaram a médica Dra. Adriana Polito e o vereador Dr. Daniel Cardoso por postagens ofensivas nas redes sociais.

O motivo da ação de danos morais são postagens feitas por Adriana com ofensas aos diretores do hospital. O trio pede R$50 mil por danos causados pela repercussão do conteúdo dos posts.

O Juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, da 4ª Vara Cível de Americana acolheu a ação e atendeu, em caráter liminar o pedido.

“Defiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada por vislumbrar os pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, para fins de concessão da antecipação da tutela jurisdicional, impõe-se reconhecer a presença conjunta de todos os requisitos enumerados no supramencionado dispositivo legal. Foi demonstrado nos autos, por prova inequívoca apresentada documentalmente pela parte autora, que seu pedido evidencia probabilidade de direito. Analisando-se as postagens em redes sociais, verifica-se que algumas são ofensivas, mas outras são opiniões com base em dados concretos”, diz um trecho da decisão.

O magistrado determinou que Adriana e Daniel retirem das redes sociais as postagens ofensivas, sob pena de multa. “deve a parte requerida retirar das redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM, bem como em qualquer outra rede social, todo e qualquer comentário a respeito dos autores, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00”, determinou.