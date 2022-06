Avenida da Saúde recebe iluminação de Led

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Avenida da Saúde, trecho entre as Ruas Francisco Sacilotto e Avenida Paschoal Ardito, recebeu a nova iluminação de Led. Ao todo, foram implantados 27 pontos de luminária, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

A Avenida Iacanga também recebeu a modernização da iluminação pública de Led em toda a extensão da via, totalizando 113 pontos. A nova iluminação pública proporciona mais economia, eficiência e segurança nas vias públicas da cidade.

Outros pontos estão recebendo as melhorias, como a Praça Alfredo Aroni, no Residencial Boa Vista, Rua Paolo Dell Agnese, na região do bairro São Luiz, Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, e várias ruas no Jardim Progresso.

A Prefeitura de Americana está investindo R$ 7,4 milhões na troca das lâmpadas.