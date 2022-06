Concluída a obra da galeria na Avenida da Música

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), da Prefeitura de Americana, concluiu as obras de reconstrução da galeria de águas pluviais, na Avenida da Música, no bairro Nova Carioba. Também foi finalizado o muro “ala” (dissipador de energia). A próxima etapa dos serviços será a reconstrução de guias e sarjetas e recuperação do pavimento no trecho da via.

A galeria pluvial na Avenida da Música, trecho entre as ruas Atílio Dextro e José Nicoletti, foi totalmente reconstruída, com a substituição da tubulação nos dois lados da via.

No local, foram executados os serviços de retirada de terra, construção da caixa de galeria, substituição da antiga tubulação, totalizando 60 metros lineares de rede, com duas linhas de tubos de diâmetro de um metro, terraplenagem e reaterro.

O trabalho foi necessário após o rompimento da rede.