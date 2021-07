FIDAM será abrigo para pessoas em situação de rua e cães durante onda de frio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana vai intensificar, a partir desta terça-feira (27) e até o dia 3 de agosto, os cuidados com os pessoas em situação de rua da cidade para que fiquem protegidos da baixa temperatura, prevista para os próximos dias, em torno de 5ºC, segundo boletim meteorológico. A sede da Fidam – Feira Industrial de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, será um ponto de abrigo temporário para as pessoas que quiserem pernoitar, com o recebimento de jantar, café da manhã e cobertores. Uma campanha junto à população será feita para arrecadar doações, a partir desta terça-feira, às 13 horas, na Fidam.

A ação foi definida nesta segunda-feira (26) em reunião solicitada pelo prefeito Chico Sardelli, em seu gabinete, e será realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.

“Estamos preocupados com as previsões e trabalhando para centralizar o atendimento a pessoas em situação de rua. Temos vagas nos abrigos, mas nem sempre as pessoas aceitam ir aos locais disponíveis, então estamos unindo forças e abrindo novas frentes de trabalho. Para que a nova ação tenha sucesso, solicitamos a doação de diversos itens, especialmente cobertores, roupas de frio e produtos de higiene pessoal, além de ração, roupinhas e cobertores para os animais de estimação de quem está em situação de rua”, disse Chico.

“O intuito é oferecer aos moradores em situação de rua, que não estão em nenhum abrigo atualmente, uma opção de acolhimento para o período de frio intenso que se aproxima”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A população pode ajudar doando alimentos perecíveis (pão, ovos, legumes, carnes, entre outros) e não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, entre outros), toalhas de banho, cobertores, materiais de higiene pessoal e produtos de higiene. Os donativos podem ser levados na Fidam, a partir desta terça-feira, às 13 horas.

Como geralmente os moradores em situação de rua são acompanhados pelos seus animais de estimação, a campanha também vai abranger a arrecadação de ração para os pets, que serão acolhidos no abrigo temporário.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, ressaltou a importância da criação do abrigo temporário neste momento e o auxílio da população para as doações. “Num esforço conjunto, vamos fazer uma força-tarefa para abrigar do frio intenso, que está previsto para os próximos dias, a população em situação de rua da cidade. Agradecemos a todas as pessoas que puderem ajudar com as doações durante a realização desta ação, e que sempre estão imbuídas pelo sentimento de solidariedade e amor ao próximo, para que possamos atender os que mais precisam.”

As doações também podem ser levadas até o Fundo de Solidariedade, na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.