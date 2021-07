Prefeito agradece empenho dos profissionais de saúde e celebra número de vacinados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), divulgou na tarde desta segunda-feira (26), que a cidade atingiu 74% de pessoas vacinadas com pelo menos um dose contra a Covid-19. No final da tarde, a cidade aumentou ainda mais a marca e chegou a 75,49%.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Chico destaca o empenho dos prossionais de saúde e parceiros da vacinação.

“Vamos conseguir superar essa pandemia e voltar a sorrir. Tudo isso, graças a competência dos nossos profissionais e também graças a vocês, vocês que acreditaram na vacinação”, disse o prefeito.

De acordo com o Vacinômetro da prefeitura, 24,17% dos moradores de Americana acima de 18 anos já completaram a totalidade da imunização com duas doses ou uma no caso da Jansen.

A cidade já aplicou 194.106 doses de vacinas contra covid-19.

“Só vamos descansar quando todos estiverem imunizados” garantiu Chico.