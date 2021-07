Dois cachorros morrem queimados em incêndio em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio no Parque Universitário, em Americana, na tarde desta segunda-feira(26), causou a morte de dois cachorros que pertenciam aos moradores de residência.

O fogo teria começado na residência que fica na Rua Hortolândia por volta das 12h30.

Os animais estavam no interior do imóvel, presos em coleiras, foram atingidos pelas chamas que destruíram o local.

O Corpo de Bombeiros trabalhou no combate ao incêndio e de acordo com a corporação, A rápida atuação da equipe foi fundamental para evitar a propagação do calor e fogo nas residências ao entorno, o fogo foi confinado e extinto.

As causas do início das chamas ainda não desconhecidas. A Perícia Técnica foi aciona e a Polícia Civil deve investigar o caso.