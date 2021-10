Filho dos donos de jornal de Americana é detido com sinais de embriaguez e drogas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um jovem de 28 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira(6), com sinais de embriaguez e portando drogas, na Avenida Comendador Thomaz Fortunado, no bairro Iate Clube, em Americana.

De acordo com o registro policial, L.G., filho dos proprietários de um jornal americanense, seguia pela Rua Adalberto Panzan fazendo, quando foi avistado pela Polícia Militar fazendo zigue-zague com um VW/Polo. A viatura emitiu alertas de parada, mas o motorista não obedeceu e seguiu até a avenida, onde foi abordado.

De acordo com o registro policial, o motorista desceu do carro cambaleando e visivelmente exaltado. Durante a busca no interior do veículo, foi encontrada uma bolsa preta com um cigarro de maconha e 6 gramas de haxixe. De acordo com os policiais, o jovem admitiu o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro.

O guincho foi acionado e removeu o veículo. O rapaz realizou a coleta de sangue para exame e foi liberado em seguida, tendo a Carteira Nacional de Habilitação apreendida.