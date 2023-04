Filhote de cachorro cai em bueiro e é resgatado pela GAMA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um filhote de cachorro foi resgatado pela GAMA (Guarda Municipal de Americana) após cair em um bueiro em Americana na manhã desta segunda-feira(3).

De acordo com informações da Guarda, o filhote caiu no bueiro da rua das Petúnias, na Cidade Jardim. Os tutores tentavam realizar o resgate quando a viatura que fazia patrulhamento pelo bairro avistou o grupo e parou para ajudar.

