Fundo Social de Solidariedade recebe 800 cestas básicas do governo do Estado

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, na manhã desta quinta-feira (25), 800 cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade do governo do Estado de São Paulo. Os alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade, enquadradas nas faixas de pobreza e extrema pobreza, cadastradas na prefeitura.

“As doações de cestas básicas do governo do Estado são muito importantes e ajudam a suprir as demandas do município, garantindo a alimentação para as famílias que estão necessitando deste suporte neste momento”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

Em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e entidades parceiras, o Fundo Social faz a triagem de famílias para a distribuição dos alimentos recebidos.

O Fundo Social agradeceu as parcerias que tornaram possível o transporte das cestas básicas, executado pela empresa RKM Transportes, bem como o auxílio da Distribuidora de Bebidas São Paulo, que emprestou a empilhadeira para descarregar as doações.