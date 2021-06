Fundo Social realiza “Campanha do Agasalho” em sistema drive-thru

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com o lema “Acolher com Amor”, a campanha do agasalho 2021, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana, terá uma ação especial neste sábado (12). As doações poderão ser feitas neste dia pelo sistema drive-thru, na Avenida Brasil, em frente a Prefeitura Municipal, das 9h às 15 horas.

De acordo com o Fundo Social, o objetivo é incentivar as pessoas a fazerem doações, respeitando o isolamento social, por conta da pandemia do Covid-19.

Podem ser doadas peças de roupas, calçados e cobertores. É preciso que as peças estejam lavadas, higienizadas, embaladas e em bom estado de conservação. O Fundo Social pede também que os itens estejam separados entre masculinos, femininos e infantil e que os pares dos calçados estejam amarrados.

Além do drive-thru de sábado, as doações podem ser feitas na sede do Fundo Social, na Prefeitura e nos drives-thrus de vacinação do Covid-19. A campanha será realizada até 31 de julho.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo, e é aberto ao público de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772. A Prefeitura de Americana fica na Avenida Brasil e é aberta ao público de segunda a sexta, das 9 às 16 horas.