Gama recebe novo filhote para ser cão farejador

A Guarda Municipal de Americana recebeu um novo cão para compor a sua matilha junto à Romu Canil. Considerado um exímio farejador e com um olfato bastante apurado, o animal da raça Bloodhound, com 73 dias e doado pelo Chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli, chega à corporação nesta sexta-feira (5).

“A vinda dessa raça é inédita em Americana e região. O canil da Guarda Municipal de Americana, bem como os das corporações das cidades vizinhas, nunca teve um Bloodhound atuando nas ações contra a criminalidade. Será um incremento ao trabalho realizado pelo nosso canil, que já é uma referência junto aos profissionais da área de segurança”, afirmou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Ainda sem nome, a população poderá opinar nas redes sociais da Prefeitura como o novo cão deverá ser chamado. Pelas páginas oficiais no Instagram e no Facebook, os interessados em participar da enquete poderão escolher entre três nomes: Duque, Nelo ou Moss. A indicação deve ser feita nos comentários da publicação e a votação se encerra ao meio-dia da próxima segunda-feira (8).

Também conhecido como cão de Santo Humberto, o Bloodhound possui um faro excepcional e é dotado de uma inteligência acima da média. É muito habilidoso na identificação de criminosos e de pessoas desaparecidas, e sua atuação é reconhecida como forma de prova nos tribunais.

Com um sistema olfativo extremamente desenvolvido, o animal é capaz de chegar a qualquer pista mesmo depois de passadas muitas horas da presença da pessoa no local. Sua altura chega a 67 centímetros e, quando adulto, pode pesar de 40 a 50 quilos. Com pelos rasos, curtos e densos, possui orelhas e olhos caídos, nariz pontudo e pele com dobras, o que lhe confere uma aparência melancólica.

“O processo de treinamento dele tem que ser diferenciado porque é um cão bastante temperamental, que não aceita qualquer comando. Por isso, é um trabalho que exige bastante paciência no processo de adaptação, ambientação e criação de vínculos com o condutor”, explicou o instrutor de policiamento da Gama, GCM Cordeiro.

Ainda segundo Cordeiro, o canal olfativo dessa raça é acoplado à orelha, característica que o torna o melhor farejador entre todos os cães. Um laboratório de odores será montado na Guarda Municipal, e o novo animal será treinado para atuar, exclusivamente, na busca de pessoas e cadáveres. “Todo esse processo demandará de um ano e meio a dois anos até que ele esteja pronto para atuar”, completou.