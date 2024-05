Governo Federal destina R$ 1 milhão para Saúde de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana vai receber novo repasse do Ministério da Saúde do Governo Federal, no valor de R$ 1 milhão, para custeio na área da Atenção Especializada à Saúde. A medida consta em portaria ministerial (GM/MS nº 3.975) publicada no Diário Oficial da União. Os valores serão empregados na compra de serviços e materiais.

“A vinda de recursos ao município é sempre um motivo de comemoração, principalmente quando são destinados à Saúde, por ser uma área prioritária. Eu estou muito feliz por mais essa conquista, que certamente vai beneficiar toda a população”, comemorou o prefeito Chico Sardelli, que intermediou o pedido junto ao governo federal.

Com mais esse repasse de R$ 1 milhão, o incremento de recursos para o custeio da Saúde neste ano chega a R$ 6,8 milhões. Recentemente o município foi contemplado com R$ 2,8 milhões, por meio de emendas parlamentares federais, para as áreas da Atenção Primária e Especializada, e com mais R$ 3 milhões de recursos estaduais.

“A Saúde tem sido prioridade na nossa gestão e não temos medido esforços para buscar os recursos, seja na esfera estadual ou federal. O anúncio de mais essa verba demonstra esse nosso compromisso”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Mais um importante incremento financeiro que vai proporcionar avanços na área especializada, como a ampliação na oferta de consultas e exames, por exemplo”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A liberação do recurso será feita por meio de transferência ao Fundo Municipal de Saúde, em parcela única. O acompanhamento do processo para a liberação é feito pela Secretaria de Gestão de Convênios.