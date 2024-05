Thiago Martins fiscaliza ações da CPFL

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Martins (PL) fiscalizou na terça-feira (28) as ações de zeladoria realizadas pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) na região do bairro Jaguari, especificamente nas Avenidas do Compositor e da Música.

Martins é autor da lei municipal nº 6250/2018, que atribuiu à empresa a responsabilidade pela limpeza, roçada, retirada de entulho e colocação de placas de sinalização nas áreas com torres de energia elétrica em Americana, e da lei nº 6.320/2019, que aumentou a multa em caso de descumprimento.

Durante a fiscalização, o parlamentar destacou a importância da intensificação dos serviços pela empresa. “A bagunça dos fios nos postes, os resíduos de vegetação deixados nas vias e a falta de manutenção nos canteiros centrais da cidade são cenas de descaso. Nossa cobrança contra a CPFL começou em 2017, no primeiro ano de nosso mandato, e é uma grande conquista ver que nossos esforços não foram em vão. Hoje, a empresa está finalmente olhando para Americana”, comentou Martins.