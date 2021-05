Guarda apreende carro por perturbação ao sossego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana apreendeu um carro na noite desta segunda-feira(4), no Jardim Helena, em Americana.

De acordo com a corporação, durante um patrulhamento de trânsito pela Rua Mauro Schiavon, os guardas avistara o veículo Saveiro transitando com som excessivo causando poluição sonora e perturbação ao sossego público.

Diante das circunstâncias e com base na lei Municipal N° 5907/16 com alterações promovidas pela lei Municipal N° 6325/19, a GAMA elaborou as multas cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Municipal.