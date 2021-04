Guarda apreende dois veículos por poluição sonora

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana apreendeu dois veículos na noite deste sábado(24), por poluição sonora nos bairros Jardim Boer e Praia dos Namorados.

De acordo com a corporação, a primeira ocorrência foi registrada durante um patrulhamento Rua José Nascimento. Um Polo de cor prata estava transitando pela via com som em nível excessivo ao permitido. O motorista foi multado e o carro recolhido ao Pátio Municipal.

O segundo caso foi iniciado após uma denúncia de aglomeração e som alto ao telefone 153 da guarda. Uma guarnição foi encaminhada para a Av. José Ferreira Coelho, onde foi contatado um Ford Fiesta vermelho com som acima do nível permitido. Foi lavrado auto de infração e o veículo também foi encaminhado ao Pátio.

Em ambos os casos os motoristas foram orientados sobre as providências para a regularização dos veículos.