Guarda apreende moto com placa ‘artesanal’ na Rua São Vito

A Guarda Municipal de Americana apreendeu uma motocicleta com paca artesanal na manhã desta terça-feira(20), no bairro Jardim Progresso, em Americana.

De acordo com a corporação, durante patrulhamento pela Rua São Vito, o Subinspetor Cauê e o guarda A. Rodrigues avistaram a motocicleta pela via com uma placa feita de forma artesanal.

A condutora identificada como A.A.S., de 21 anos, informou que comprou a motocicleta pela internet, sendo ela produto de um leilão. A moto foi apreendida pela guarda e foi encaminhada pelo guincho ao Pátio Municipal.