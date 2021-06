Guarda fecha e autua bares e casas noturnas na noite deste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana voltou a fiscalizar bares e casas noturnas na noite deste sábado(19) e início da madrugada de domingo(20), em uma operação conjunta com a UVISA – Unidade de Vigilância Sanitária.

Sete estabelecimentos foram autuados pelo descumprimentos de medidas sanitárias de combate ao coronavírus. A casa noturna Bull, que fica na Rua Gonçalves Dias e que, de acordo com a guarda, sofre processo de interdição voltou a ser autuada.

A operação foi determinada na sexta-feira, pelo prefeito Chico Sardelli.

Os estabelecimentos poderão oferecer recurso no prazo de 10 dias. O processo administrativo de apuração seguirá em trâmite na UVISA.

Confira os locais fiscalizados:

19h40 – Casa de Massagem, Rua Hermínio Sacilotto.

Autuado. Local sem documentação para funcionamento e pessoas consumindo bebidas e não utilizando máscaras. Encerrou as atividades.

20h25 – Bull

Rua Gonçalves Dias

Autuado: frequentadores no local sem fazer o uso de máscara, além de um processo de interdição ainda em vigor. Todos os frequentadores foram evacuados, encerrando as atividades do local.

22h00 Major Lounge

Rua Ettore Gobbo

Autuado por não cumprimento do horário de funcionamento do Decreto estadual, encerrando as atividades.

22h26 Santomé

Av. Brasil

Sem pessoas no interior do estabelecimento, mas o mesmo comercializava bebidas para consumo na parte externa. Autuado, encerrando as atividades.

22h46 Conveniência posto

Av. Brasil em frente ao Clube do Bosque

Autuado por Descumprimento Decreto e orientado sobre a forma de funcionamento do local.

00h50 Bar

Rua Elizete Cardoso

Local autuado por descumprimento do decreto, tendo as atividades encerradas.

01h15 Conveniência posto

Av. Saudade, 677

Atendente se recusou a fornecer qualquer indenticação ou documentos, onde o local acabou sendo autuado e fechado.