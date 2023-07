Guarda Municipal apreende 19 mil metros de linha-cortante em comércio clandestino de pipas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana realizou uma importante apreensão de linha-cortante (conhecida como chilena) em um comércio clandestino de pipas na Rua Antôno de Campos, no bairro Jardim da Mata. A ação ocorreu após o Controle da GAMA receber uma denúncia sobre a prática ilegal no local.

Durante a operação, os agentes da guarda apreenderam um total de 19.350 metros de linha chilena, distribuídos em 71 carreteis, que eram comercializados por valores variando entre R$ 3 e R$ 80. Além disso, o comerciante, identificado como M.I.M, admitiu aos guardas municipais a venda do material proibido e confessou manter o comércio sem alvará de funcionamento.

De acordo com informações obtidas durante a diligência, o comércio de linha-cortante acontecia com a participação de menores de idade. Durante a abordagem, a guarda encontrou um menor de idade trabalhando no estabelecimento, que afirmou ser filho do comerciante e auxiliá-lo na venda do produto.

O comerciante, em declarações à Guarda Municipal, revelou que comprava as linhas na Capital Paulista e as revendia em Americana, inclusive oferecendo serviço de entrega a domicílio. Ele alegou estar ciente dos riscos à vida que a linha-cortante oferece e afirmou que não havia um local apropriado na cidade para soltar pipas com cerol, justificando sua atividade ilegal.

Diante da situação, M.I.M foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), acompanhado do material apreendido, onde prestou esclarecimentos. O delegado de plantão, Dr. Robson Gonçalves de Oliveira, está avaliando a tipificação para a natureza do Boletim de Ocorrência a ser registrado.