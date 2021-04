Guarda de Americana morre em decorrência de um transplante

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu na noite desta segunda-feira(26), em Americana, a guarda municipal, Francielli Fidelis, de 36 anos.

Francielli, que trabalhava há 10 anos na guarda, estava internada em um hospital particular da cidade. De acordo com a GAMA, a morte foi causada em decorrência de um transplante hepático. Ela deixa o esposo e duas filhas.

“Você foi uma colega de trabalho impecável, dedicada e pontual. Foi um grande prazer dividir esse tempo da vida com você. Com certeza partiu cedo demais”, disse no Facebook Sérgio Evangelista, colega de trabalho da guarda.

“A familiares e amigos, prestamos as nossas condolências”, disse a Guarda Municipal em nota.

ERRATA: Ao contrário do que informamos anteriormente, Francielli não morreu em decorrência da covid-19.