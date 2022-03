Guarda Municipal esfaqueia ex-mulher e é linchado na Praia Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um guarda municipal de 55 anos agrediu a ex-esposa com golpes de canivete na manhã desta quinta-feira (3), na Praia Azul, em Americana. Logo em seguida, ele foi linchado por vizinhos.

De acordo com o registro policial, a vítima estava voltando com a irmã da academia quando o guarda jogou o veículo conta as duas na Avenida Maranhão.

Logo em seguida ele golpeou a ex-companheira com um canivete. Já no chão, populares usaram pedaços de madeira para golpear o agressor.

O agressor e a vítima foram encaminhados para a o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ambos receberam alta no final da tarde e foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado

Ao Portal de Americana, a Guarda Municipal informou que o agente já estava sendo invetigado pela corregedoria por envolvimento com violência domética. A institutição já teria retirado a arma dele de forma preventiva.