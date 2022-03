Hospital Veterinário da FAM passa a atender sem agendamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM – Faculdade de Americana, através do Hospital Veterinário FAM, aumentou o número de atendimentos para animais de pequeno porte, silvestres e exóticos. A partir deste mês de março, não é mais necessário o agendamento para as consultas, o atendimento no Hospital Veterinário é realizado agora das 9h00 às 16h30 por horário de chegada.

Nesta quarta-feira de cinzas, dia 02 de março, o local recebeu seus primeiros atendimentos no período da manhã. No total foram 15 atendimentos realizados no primeiro período.

Para o aumento no atendimento, a Faculdade de Americana investiu na contratação de mais dois médicos veterinários, agora são três profissionais da área nas consultas, além de dois aprimorandos, alunos recém-formados da Instituição que participam das consultas.

“Esperamos alcançar a média de 30 atendimentos por dia de animais de pequeno porte, silvestres e exóticos, sempre com bom atendimento e oferecendo sempre o melhor para os animais que passam por aqui”, disse o diretor geral do Hospital Veterinário da FAM, Jorge Salomão.

O espaço ainda conta com os atendimentos clínicos e cirúrgicos para animais de grande porte. Nos últimos dez dias, 7 atendimentos em cavalos foram realizados.

Serviço:

Hospital Veterinário FAM

Avenida Heitor Siqueira, 1139 – São José – Americana

Atendimentos : 09h00 às 16h30