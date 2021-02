Guarda Municipal fecha três bares na Av. Brasil por descumprimento da fase vermelha

A GAMA(Guarda Armada Municipal de Americana) fechou três bares na região da Avenida Brasil, em Americana, na noite deste domingo(31).

De acordo com o registro da corporação, a fiscalização ocorreu após denúncias. Na avenida foram fechados os bares Praça Brasil e Brasil Beer, o Chopp do Fritz que fica na Rua Princesa Isabel, que faz ligação com a avenida, também foi fechado.

Neste final de semana e no próximo (6 e 7 de janeiro), acidade está enquadrada na fase vermelha, onde não é permitido o funcionamento de bares e similares.

As irregularidades foram registradas no boletim de ocorrência da guarda e serão encaminhadas para a UVISA(Unidade de Vigilância Sanitária) que procederá com a autuação dos estabelecimentos.