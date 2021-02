PM liberta criança que vivia acorrentada dentro de barril em Campinas

A Polícia Militar libertou na tarde deste sábado(30), um menino de 11 anos que vivia acorrentada dentro de um barril do lado de fora de uma casa em Campinas.

A PM foi aciona por vizinhos após perceberem que a criança ficava exposta o dia todo ao sol no Jardim Londres.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De acordo com o registro policial, o garoto era amarrado pelas mãos e pelos pés e era obrigado a fazer as necessidades fisiológicas em pé. No local, uma cobertura improvisada com telhas e tecidos ‘protegia’ o garoto que tinha como abertura apenas um espaço entre os tijolos.

A corporação entrou na residência após receber autorização da filha da namorada do pai do garoto. Os policia usaram um alicate de corte para romper as correntes. O menino, com sinais de desnutrição foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Ouro Verde.

Para a polícia, o pai de 31 anos disse que fez isso com o garoto pois ele era ‘agitado’. O pai, a madrasta e a filha foram presos em flagrante após retornarem para a residência.