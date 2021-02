Prefeitura libera Avenida Nicolau João Abdalla

A Prefeitura de Americana realizou na manhã desta segunda-feira (1), a liberação do trecho interditado da Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana.

A avenida passou por uma duplicação. A obra foi iniciada da gestão do ex-prefeito Omar Najar e teve atraso.

Na semana passada, o prefeito Chico Sardelli foi ate o local acompanhado do vice, Odir Demarchi e cobrou a conclusão até o final de semana.

O trecho passa a ter duas pistas no sentido centro e uma no sentido da Rodovia Anhanguera. No primeiro momento apenas trecho sentido centro foi liberado.