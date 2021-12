Guarda Municipal recebe novas viaturas para a ROMU

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A GAMA (Guarda Municipal de Americana), recebeu na manhã desta segunda-feira(20), duas novas viatura para compor a frota da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal).

Com os novos veículos, a frota que antes tinha 4 viaturas passa a contar com 6.

“As duas novas viaturas reforçam o investimento em segurança pública no Município, que passa a contar com veículos zero quilômetros e livres de manutenção, tendo em vista que que os veículos em uso que são da frota própria, tem um custo alto de manutenção devido sua quilometragem” comentou o diretor-comandante Marco Aurélio.

O Prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi fizeram um ato simbólico de entrega das chaves para a corporação.