Jovem é morto a facadas pelo cunhado em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um rapaz de 21 anos morreu após ser esfaqueado pelo cunhado durante uma briga no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite do último sábado(18).

De acordo com relato da irmã da vítima Alessandro Santana de Oliveira e esposa do autor do crime, os três voltavam de uma festa de confraternização por volta das 21h, quando os dois começaram a discutir.

Já na Rua do Irídio, os dois continuaram a briga e Alessandro deu um soco no cunhado que desferiu dois golpes de faca contra ele. O autor do crime, um encarregado de 36 anos, teria pedido desculpas para a esposa e fugido em um carro modelo HB20 preto.

Alessandro foi encaminhado para o pronto-socorro Afonso Ramos no carro de uma vizinha, mas já chegou ao local sem vida. O autor do crime não foi preso.