No primeiro mês, mutirão da saúde da prefeitura já realizou 1.435 consultas

Em pouco menos de um mês o mutirão da saúde, realizado pela Prefeitura de Americana, já realizou 1.435 consultas com especialidades. O trabalho segue ocorrendo e neste sábado (18) estão previstas 335 consultas de urologia (250) e oftalmologia (85). O trabalho foi iniciado em 20 de novembro e foi possibilitado por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro), com a contratação de profissionais especialistas.

Atualmente o município mantém um sistema híbrido de atendimentos em consultas especializadas, sendo por meio de mutirões e também pelo sistema convencional, por agendamento na rotina do Núcleo de Especialidades. “O convênio com o Cismetro tem possibilitado à Secretaria de Saúde oferecer à população um acesso cada vez mais rápido ao médico especialista, além de diminuirmos a fila de espera por consultas e exames”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Neste sábado, as consultas de urologia serão realizadas por quatro médicos contratados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro), cujos atendimentos ocorrerão na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim São Paulo. Já as consultas de oftalmologia serão realizadas no Núcleo de Especialidades, também por um médico contratado pelo Cismetro. Os pacientes estão sendo convocados pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde, conforme a disposição na fila de espera.