Americana ganhará mais um espaço pet público

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta quarta-feira (15), dos empresários e veterinários Felipe Vilares e Fabio Vilares a notícia da construção de mais um Espaço Pet Legal na Praça Dr. João Kfouri, no bairro Jardim Paulista, por meio de doação. O anúncio foi feito na sede da empresa da família, com a presença do secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, e do presidente da Câmara, Thiago Martins.

“Fico muito feliz com a parceria pelo bem estar dos animais de estimação e de seus tutores. O Pet Legal foi planejado para ser um local de integração e convívio, promovendo a cordialidade entre frequentadores do espaço e proporcionando aos animais um local seguro para suas brincadeiras saudáveis”, disse Chico.

O Programa “Pet Legal” faz parte das ações da Secretaria de Meio Ambiente e as obras na praça serão iniciadas no primeiro semestre de 2022. “Será uma honra para nós contar com mais um Espaço Pet Legal na cidade, seguindo as diretrizes que nos foram passadas pelo prefeito Chico Sardelli. Nosso objetivo é um só: promover o bem-estar e qualidade de vida dos animais”, disse o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

O primeiro Espaço “Pet Legal” de Americana foi construído na Praça José Frezzarin, bairro Jardim São José, e conta com equipamentos para o lazer dos animais, com uso democrático aos tutores dos animais, acessibilidade para pessoas com deficiência e execução de parceria público-privado.