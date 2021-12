Chico anuncia investimento de quase R$10 milhões em três novos reservatórios

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (20) que Americana vai ganhar mais três reservatórios de água, totalizando um investimento de quase R$ 10 milhões de recursos próprios do DAE (Departamento de Água e Esgoto). A assinatura da ordem de serviço contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, e do representante da empresa ganhadora do processo licitatório para execução das obras, a Eurotanks, Guilherme Toscano.

Serão construídos três novos reservatórios, cada um com capacidade de 2,1 milhões de litros, com o valor total de investimento de R$9.963.588,68. Serão ampliados os centros de reservação que já existem nos seguintes locais: Vila Santa Catarina (Avenida de Cillo, s/n° – ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro), que possui atualmente um reservatório com capacidade de quatro milhões de litros e contará com mais um de 2,1 milhões, totalizando 6,1 milhões de litros; Cidade Jardim (Avenida de Cillo, esquina com Rua Catanduva), que já possui um reservatório com capacidade de 400 mil de litros e contará com mais um de 2,1 milhões, totalizando 2,5 milhões de litros; e Jardim Ipiranga, que fica atualmente na Rua Itaúna, 58, com um reservatório de 400 mil litros, mas que terá o novo re servatório localizado na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à nova Câmara Municipal), totalizando 2,5 milhões de litros de água para esta região.

“Este é mais um esforço de investimento da nossa gestão. A construção dos reservatórios é mais um passo concreto dentro do planejamento estratégico importante para que a população de Americana sempre tenha água na torneira. Além de aumentar nossa capacidade de reservação de água, vamos distribuí-la com mais eficiência graças às grande obras de troca de redes viabilizadas com o apoio da Câmara.”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacou a importância das obras para o município. “Estamos dando um passo muito importante, que é melhorar o abastecimento da nossa cidade. Ainda é um primeiro passo, que faz parte de um conjunto de obras, para realmente estabilizar o fornecimento de água”, afirmou. “Esses reservatórios vão ampliar dos atuais 39 milhões de litros de água reservada, que temos capacidade hoje, para aproximadamente 45 milhões”, explicou Zappia.

O vice-prefeito Odir Demarchi reforçou que os reservatórios são parte de um trabalho maior que está sendo realizado. “É um trabalho contínuo e estamos conseguindo atingir os objetivos do nosso governo. Fechamos o ano com uma grande parcela da população mais contente porque conseguimos resolver muitos problemas de falta de água”, comentou. “Tem muito a se fazer, por isso, não podemos parar. Não vamos desistir enquanto tiver uma pessoa de Americana falando de falta de água”, finalizou Odir.

As obras dos reservatórios terão início nos primeiros dias de 2022 e devem ser concluídas em aproximadamente um ano. Também participaram do anúncio o presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins, e os vereadores Lucas Leoncine e Pastor Miguel Pires.