Prefeitura reduz 42,5% os gastos com telefonia em relação a 2020

A Prefeitura de Americana reduziu em 42,5% os gastos com telefonia em 2021, em comparação com 2020, representando o melhor resultado em economia dos últimos 10 anos. Em valores absolutos, o custo caiu de R$ 381,6 mil no ano passado para R$ 219,3 mil neste e a economia foi de R$ 162,3 mil em 12 meses.

Os valores se referem tanto a custos com telefonia fixa quanto com telefonia móvel, esta segunda, no entanto, se limita a dois aparelhos disponibilizados para os serviços de emergência da Defesa Civil e Conselho Tutelar. “O meu compromisso, e também do Odir, foi que não permitiríamos que se cometessem excessos com o dinheiro público e por isso nós dois, os nossos secretários, e todos os outros servidores utilizam os seus aparelhos particulares. Além disso, é palavra de ordem para todos que procurem zelar ao máximo pelo dinheiro público”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Em 2010, por exemplo, o gasto com telefonia foi de R$ 1.921.168,95, sendo R$ 1.765.560,31 com telefone fixo e R$ 155.608,64 com celular. Em 2021, o custo total foi de 219.316,81, R$ 218.020,81 de telefone fixo e R$ 1.296,00 de celular.

“A redução com os gastos é atribuída à boa gestão administrativa, com uma gestão eficiente do contrato do sistema de telefonia, e a conscientização para a contenção de gastos”, explicou o diretor da Unidade de Serviços Gerais, Eduardo César Samogin Spilla.